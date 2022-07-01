Украинские вертолеты нанесли парный удар по скоплению оккупантов и их техники
- 1.07.2022, 7:45
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В Херсонской области ликвидированы 35 захватчиков и два модернизированных танка Т-72Б3.
В четверг, 30 июня, на территории Белозерской громады Херсонской области украинские авиаторы на вертолетах нанесли парный удар по скоплению живой силы и военной техники российских оккупантов.
Во время выполнения огневых задач наши ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили 35 противников, а также два модернизированных танка Т-72Б3 и еще четыре единицы другой бронетехники, поделились в оперативном командовании "Пивдень".
Ранее стало известно, что во время освобождения Змеиного острова от противника защитники Украины уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс "Тор", полевой склад боеприпасов, маломерный катер и прицеп с дизель-генератором.
Стоит отметить, что сами оккупанты во время отступления с острова взорвали транспортно-зарядную машину к ЗРК "Тор" и реактивную систему залпового огня.