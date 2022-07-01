Украинские вертолеты нанесли парный удар по скоплению оккупантов и их техники 1.07.2022, 7:45

2,642

иллюстрационное фото

В Херсонской области ликвидированы 35 захватчиков и два модернизированных танка Т-72Б3.

В четверг, 30 июня, на территории Белозерской громады Херсонской области украинские авиаторы на вертолетах нанесли парный удар по скоплению живой силы и военной техники российских оккупантов.

Во время выполнения огневых задач наши ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили 35 противников, а также два модернизированных танка Т-72Б3 и еще четыре единицы другой бронетехники, поделились в оперативном командовании "Пивдень".

Ранее стало известно, что во время освобождения Змеиного острова от противника защитники Украины уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс "Тор", полевой склад боеприпасов, маломерный катер и прицеп с дизель-генератором.

Стоит отметить, что сами оккупанты во время отступления с острова взорвали транспортно-зарядную машину к ЗРК "Тор" и реактивную систему залпового огня.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».