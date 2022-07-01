Убегая со Змеиного, россияне жгли документы: какую технику потеряли оккупанты 1 1.07.2022, 7:58

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Стали известны новые подробности освобождения острова.

На Змеином острове в Черном море в результате ракетно-артиллерийских ударов, нанесенных украинскими военными по силам российских оккупантах, были уничтожены полевой склад боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс "Тор", прицеп с дизель-генератором и один маломерный катер.

Противники при отступлении со Змеиного острова взорвали реактивную систему залпового огня и транспортно-зарядную машину к ЗРК "Тор", поделились в оперативном командовании "Пивдень" Вооруженных сил Украины.

"...Завершая экстренную эвакуацию личного состава с острова Змеиный, рашисти уничтожали военную технику, документацию и имущество. Вероятно, осуществлено минирование местности, причала и окружающих вод у острова...", - поделились в ВСУ.

Напомним, 30 июня в ОК "Пивдень" сообщили, что ночью защитники Украины нанесли удар по острову Змеиный, после чего враги, вероятно, его покинули. Позже стало известно, что возле Змеиного острова украинские воины сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор".

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