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Идут ожесточенные бои за Лисичанск

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  • 1.07.2022, 8:53
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Идут ожесточенные бои за Лисичанск

Враг тщетно пытается оцепить украинских военных.

Между ВСУ и войсками РФ идут ожесточенные бои за Лисичанск. Российские войска атакуют и удерживают часть Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, в городе уничтожают дом за домом.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Враг тщетно пытается оцепить украинских военных, атакуя Лисичанск с юга и запада. Не удается россиянам захватить и автодорогу, которая дает сообщение с Бахмутом. Жители Лисичанска почти круглосуточно находятся в подвалах и домах. Обстрелы города очень плотные", – отметил он.

По его информации, в Лисичаснске много возгораний жилого фонда и инфраструктурных объектов. Кроме домов, пламенем было охвачено и два торговых центра, в одном из которых выгорело сразу три этажа.

Как сообщил глава ОВА, от мощного огня россиян пострадали также Белогоровка и Волчоярка.

"Кроме того, россияне провели штурмовые действия в районах Тополевки и северной части Вовчеяровки и Малорязанцевого, частично преуспевают, удерживают под огненным контролем участок дороги Тополевка – Лисичанск. В то же время, наступление противника в направлении Лоскутовка – Лисичанский желатиновый завод украинские воины остановили и заставили отойти", – добавил Гайдай.

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