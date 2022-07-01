Эксперты констатируют смерть российского автопрома

Эксперты констатируют смерть российского автопрома6
- 1.07.2022, 11:26
- 1,774
Из 20 автозаводов, которые работали в стране в начале года, к лету остались лишь два.
По данным Федеральной службы государственной статистики РФ, выпуск автомобилей в России по итогам мая сократился на 96,7%.
А по итогам 5 месяцев более чем вдвое – на 56,4%.
За май было выпущено лишь 3,7 тыс. автомобилей, что в 5,3 раза (на 81,3%) меньше, чем в апреле текущего года. Всего за январь-май в РФ произведено 268 тыс. легковых машин.
Большинство работавших в России мировых автоконцернов весной приостановили поставки в страну автомобилей и компонентов, а также поставили на паузу на неопределенный срок свои локальные производства. Из 20 автозаводов, которые работали в стране в начале года, к лету остались лишь два: это китайский Haval в Тульской области и многострадальный «АвтоВАЗ», который с перебоями, раз в неделю останавливая конвейер, пытается выпускать Lada Granta без подушек безопасности и ABS.
В отрасли занято 300 тысяч человек, а с учетом смежных производств — более миллиона, пишет belmarket.by со ссылкой на interfax.
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), рынок новых легковых автомобилей и LCV в РФ в мае рухнул в 6 раз (на 83,5%) – было реализовано 32,7 тыс. автомобилей; за 5 месяцев – более чем вдвое (на 52%), до 318,1 тыс. шт.