Эксперты констатируют смерть российского автопрома 6 1.07.2022, 11:26

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Из 20 автозаводов, которые работали в стране в начале года, к лету остались лишь два.

По данным Федеральной службы государственной статистики РФ, выпуск автомобилей в России по итогам мая сократился на 96,7%.

А по итогам 5 месяцев более чем вдвое – на 56,4%.

За май было выпущено лишь 3,7 тыс. автомобилей, что в 5,3 раза (на 81,3%) меньше, чем в апреле текущего года. Всего за январь-май в РФ произведено 268 тыс. легковых машин.

Большинство работавших в России мировых автоконцернов весной приостановили поставки в страну автомобилей и компонентов, а также поставили на паузу на неопределенный срок свои локальные производства. Из 20 автозаводов, которые работали в стране в начале года, к лету остались лишь два: это китайский Haval в Тульской области и многострадальный «АвтоВАЗ», который с перебоями, раз в неделю останавливая конвейер, пытается выпускать Lada Granta без подушек безопасности и ABS.

В отрасли занято 300 тысяч человек, а с учетом смежных производств — более миллиона, пишет belmarket.by со ссылкой на interfax.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), рынок новых легковых автомобилей и LCV в РФ в мае рухнул в 6 раз (на 83,5%) – было реализовано 32,7 тыс. автомобилей; за 5 месяцев – более чем вдвое (на 52%), до 318,1 тыс. шт.

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