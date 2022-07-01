День «независимости» Дроздов Ирина Халип

1.07.2022, 11:39

Ирина Халип

Парад уехал, а унитазы остались

Постойте, а где парад? Что это за 3 июля в стране – без парада? Неужто деньги наконец закончились? Или военные уже в окопах на украинской границе?

А ведь раньше широко жили, богато. Каждый год – парад. Причем график парадов выстраивали квадратно-гнездовым способом, чтобы ни единого сезона не пропустить: если год кратный пяти, то парад проводили 9 мая. Все остальное время – 3 июля. Роскошествовали, можно сказать. В едином строю - отечественные военные, рязанские десантники, кантемировские танкисты, китайские народно-освободительные армейцы, знаменные группы азербайджанцев, казахов, армян, узбеков, таджиков. «Драконы», «Кайманы», «Полонезы», «Богомолы», «Цитрусы». В небе – МИГи, ИЛы, «сушки» и «тушки». На лафетах – унитазы, холодильники, телевизоры и роторные жатки. На трибунах – детишки в гимнастерках на коленях у мам цвета хаки. На главной трибуне – сплошные маршалы с золотыми пистолетиками. И сразу добрым людям становилось понятно, что Беларусь – страна богатая и стабильная, может себе позволить каждый год и самолеты в небо запускать, и танки на улицы, и военнослужащих из Китая выписывать, чтобы прошлись рядком. Враги же, понятное дело, только тем и занимались, что зубоскалили в бессильной ярости и зависти к чужому достатку и благополучию.

Журналисты, к слову, пытались выяснить, в какие суммы это удовольствие обходится. Но военные молчали, как в плену. Когда негосударственные медиа еще жили в Беларуси и даже были зарегистрированы, они, бывало, даже отправляли в министерство обороны официальные запросы. Им отвечали туманно: «финансирование осуществляется в пределах средств, выделенных на текущее содержание Вооруженных сил». Лет десять назад, правда, пресс-секретарь министерства решил ответить остроумно и сказал журналистам: мол, не парьтесь, ребята, не пытайтесь подсчитать, сколько на парад потрачено и что можно было бы на эти деньги построить; если бы не проводили парад, можно было бы на сэкономленные средства разве что по 10 граммов колбасы каждому белорусу раздать. Хитроумные коллеги остроумие не оценили и начали считать, что за сумма выходит в зависимости от сорта колбасы. И дорогую посчитали, и дешевую. Получилось 600 тысяч долларов, если колбаса дешевая, и 1,2 миллиона, если дорогая. А еще всевозможные концерты, салюты и прочие развлечения – в общем, миллионы долларов каждый год ради того, чтобы маршальским жезлом помахать и унитазами на лафете полюбоваться. Я же говорю, богатая у нас страна.

Но в этом году уже второй раз парада не будет. Чиновники даже в этой мелочи брешут: говорят, что парады проводятся только в юбилейные годы. Во-первых, непонятно, юбилеи чего именно они собираются отмечать парадами. Победы во Второй мировой войне? Освобождения Минска? Референдума, после которого 3 июля объявили днем независимости? Так это совершенно разные годы, и юбилеи, соответственно, тоже. К примеру, в прошлом году был юбилей того референдума – 25 лет. А парад впервые не провели. Во-вторых, раньше чиновники утверждали, что в зависимости от юбилея меняется лишь дата парада, но никакая сила не заставит белорусское государство отказаться от этого зрелища. Так что не врите. И дело вовсе не в том, что вы вдруг поумнели и решили экономить. Нет, на собственных развлечениях вы никогда не экономите.

Дело в другом. Последний парад Лукашенко провел 9 мая 2020 года. А ровно через три месяца наступило 9 августа. И теперь многие из тех молодых людей, которые выходили на протесты, сидели на Окрестина, подвергались пыткам и избиениям, служат в армии. Их призвали на срочную службу. И что, теперь отправить их на парад? Вот прямо так – по приказу на ту самую магистраль, по которой они ходили под бело-красно-белыми флагами? Страшно, донельзя страшно. Так что уж лучше без парада на всякий случай – пусть народ отдельно, а трибуну в Дроздах построят. Чиновники для услады хозяина сами пройдут строем с песней. Уютный такой маленький парадик получится. День независимости Дроздов. И только унитазы с холодильниками одиноко белеть на пыльных лафетах.

А людям предлагается отпраздновать так, как им самим бы понравилось: утром полевые кухни с перловкой из котелков, днем караоке у Дворца спорта, а вечером все хором споют гимн. До сих пор не понимаю, почему в любом европейском городе, даже самом маленьком, если праздник – то красиво, весело и со вкусом. А у нас – перловка да караоке. Будто в каждом чиновнике, любого ранга, сидит внутренняя Наденька Котковец и подписывает распоряжения.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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