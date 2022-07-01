«Белпочта» вводит огромную комиссию за выдачу международных переводов 1.07.2022, 12:16

В каких случаях ее можно не платить?

«Белпочта» вводит плату за выдачу международных переводов. Она составит 15% от суммы перевода. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Плата вводится с 4 июля за выдачу и пересчет наличных денежных средств при выплате входящих международных почтовых денежных переводов в операционных кассах объектов почтовой связи и на дому.

На предприятии отметили, что плата не будет взыматься при выплате международных почтовых денежных переводов по социально значимым неторговым платежам — при условии предъявления получателем международного перевода оригинала документа либо его копии, заверенной в установленном законодательством порядке, подтверждающего принадлежность международного перевода к социально значимым неторговым платежам (исполнительный лист, решение суда, справка о начислении пенсии и прочее).

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