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Полк имени Калиновского получил пикап Nissan Navara для выполнения боевых задач

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  • 1.07.2022, 21:35
  • 1,210
Полк имени Калиновского получил пикап Nissan Navara для выполнения боевых задач

Он уже помогает белорусским бойцам на востоке Украины.

Об этом сообщает телеграм-канал «Полк Каліноўскага»:

- Белорусский полк имени Кастуся Калиновского выражает искреннюю благодарность фонду RazomForUkraine за предоставленный нам для выполнения поставленных перед нами боевых задач пикап Nissan Navara, который уже работает на востоке Украины.

С помощью неравнодушных украинцев - мы победим!

Жыве Беларусь!

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