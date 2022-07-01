Полк имени Калиновского получил пикап Nissan Navara для выполнения боевых задач

Полк имени Калиновского получил пикап Nissan Navara для выполнения боевых задач2
- 1.07.2022, 21:35
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Он уже помогает белорусским бойцам на востоке Украины.
Об этом сообщает телеграм-канал «Полк Каліноўскага»:
- Белорусский полк имени Кастуся Калиновского выражает искреннюю благодарность фонду RazomForUkraine за предоставленный нам для выполнения поставленных перед нами боевых задач пикап Nissan Navara, который уже работает на востоке Украины.
С помощью неравнодушных украинцев - мы победим!
Жыве Беларусь!