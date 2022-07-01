В Николаевской области ВСУ уничтожили один из самых дорогих российских беспилотников 1.07.2022, 23:58

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«Форпост» стоит около 7 миллионов долларов.

В Николаевской области бойцы ВСУ уничтожили вражеский беспилотник «Форпост», стоимость которого составляет около 7 млн долларов.

"Зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил ВСУ в Николаевской области был уничтожен российский БПЛА "Форпост", приблизительной стоимостью 7 миллионов долларов США", - пишет пресс-служба Генштаба ВСУ.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 35 750 бойцов.

Ранее Зеленский рассказал о потерях армии Украины в войне с Россией. Глава украинского государства заявил, что там, где украинские защитники теряют одного человека, российские оккупанты теряют пятерых солдат. Такая же математика касается и техники.

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