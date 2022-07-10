Вторжение из Беларуси: на Киевщине активизировались диверсанты

Вторжение из Беларуси: на Киевщине активизировались диверсанты3
- 10.07.2022, 8:24
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ДРГ забрасывают с белорусской территории.
Украина должна готовится к худшему варианту развития войны с учетом сухопутного вторжения Беларуси. Об этом "Главреду" рассказал бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.
"Мы вынуждены быть готовы дать отпор во время вероятного вторжения. А что касается конкурентный действий за последние дни, то опять-таки, мои друзья мне рассказывают, что даже уже на Киевщине зафиксированы факты работы ДРГ, которые прибыли непосредственно из Беларуси ... Речь идет непосредственно об иностранцах - русских и белорусах - которые являются профессиональными диверсантами, а не просто какими-то предателями", - сказал Тука.
Таким образом, Тука отмечает, что уже происходит активация действий северной группировки РФ. Пока неизвестно, чем она закончится.
Угроза военного вторжения Беларуси в Украину
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее говорил, что президент Владимир Зеленский собрал заседание ставки главнокомандующего ВСУ. Обсуждались риски военного вторжения Беларуси в Украину. Было решено провести проверку боевой готовности в четырех областях.