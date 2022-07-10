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Польские танки Т-72 нанесли мощный удар по позициям оккупантов

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  • 10.07.2022, 9:16
  • 7,460
Польские танки Т-72 нанесли мощный удар по позициям оккупантов

Видео с передовой.

Благодаря помощи стран-партнеров Украины огневое преимущество россиян постепенно начинает нивелироваться. Совсем скоро враг окажется в ситуации, когда в войне против Украины у него не останется ни одного весомого козыря.

Группировка Объединенных сил показала яркое видео работы польских танков Т-72 на линии столкновения с оккупантами. С начала полномасштабного вторжения России Польша предоставила ВСУ более 200 танков Т-72, прошедших модернизацию.

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