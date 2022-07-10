ISW: У оккупантов на юге Украины возникли серьезные проблемы с логистикой и запасами ракет 10.07.2022, 10:37

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Наступление ВСУ скоро будет нечем сдерживать.

Российские оккупанты в субботу, 9 июля, провели безуспешную боевую разведку на северо-западе Херсонской области на ее границе с Днепропетровщиной. ВСУ отразили действия российской разведки в Князевке и Ольгино.

Об этом говорится в свежем отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Генштаб Украины заявил, что российские силы сосредоточены на защите занятых позиций и сдерживании украинского наступления с помощью "имеющихся огневых средств", что, вероятно, подразумевает, что российские силы сталкиваются с обостряющимися проблемами логистики в регионе", - сказано в сообщении.

Отдельно упоминается удар ВСУ по российскому складу боеприпасов в аэропорту Херсона (Чернобаевка) и вражеская атака шестью ракетами по Николаеву.

"Украинское Южное оперативное командование заявило, что российские силы продолжают модифицировать свои системы ПВО С-300 для поражения наземных целей, что, если это правда, также может означать, что российские силы на Южной оси сталкиваются с нехваткой ракет", - утверждают в ISW.

Оккупанты продолжают обстреливать украинские поля на юге во время сбора урожая. При этом в Минобороны страна-агрессора факты обстрелов опровергают, называя видео с пожарами старыми.

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