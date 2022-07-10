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Большая работа над ошибками: как Украина укрепляет границу с Беларусью

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  • 10.07.2022, 14:10
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Большая работа над ошибками: как Украина укрепляет границу с Беларусью

Украинские защитники учли то, что произошло в феврале.

Россиянам удалось быстро продвинуться на Севере Украины из-за ошибок в укреплении. Сейчас все это учли. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире телеканала "Рада" 10 июля, сообщает 24 канал.

«По всей длине границы (с Беларусью – 24 ред.) происходит сейчас работа по укреплению. Произошла большая работа над ошибками. Сейчас понимаем эти самые сложные места, щели, где они могли проходить. Продолжаются работы, чтобы угроза из Беларуси была минимизирована», – говорит Вадим Денисенко.

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9 июля белорусская сторона активизировала средства радиоэлектронной борьбы, чтобы не допустить разведку беспилотниками со стороны украинцев.

В Беларуси наблюдается усиление авиатренировок сразу на 5 аэродромах. Активизация обусловлена приездом пилотов из России, которые проводят здесь обучение по десантированию. Учения продлятся не менее 16 июля.

К слову, угроза для Украины с территории Беларуси сохраняется. Вражеские войска могут наносить ракетные и авиационные удары.

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