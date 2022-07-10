«Не лучше войска Сомали»: грузинский доброволец оценил уровень подготовки российской армии 1 10.07.2022, 14:21

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Против ВСУ действует, хоть и крупная, но абсолютно неподготовленная группировка войск.

После начала полномасштабного вторжение России в Украину образ "второй армии мира", который был закреплен за русскими войсками полностью разрушился. Как оказалось, путинские войска - совершенно неподготовленная группировка войск, хотя и довольно крупная.

Об этом заявил командир легиона Мамука Мамулашвили в интервью "Украинской правде".

"У нас о них было мнение гораздо выше, чем они на самом деле оказались. Это совершенно неподготовленная группировка войск, хотя она достаточно большая. По профессионализму оно не лучше войск Сомали или какого - то другого государства, которые специфически не особо обращают внимание на личный состав своей армии", - отметил он.

По словам военного. защитникам Украины очень помогла коррупция, которая существует в российской армии: "это нам очень помогло, и я надеюсь, что она будет развиваться и в дальнейшем". Он подчеркнул, что войска оккупанта элементарно были не подготовлены к войне с украинцами.

"Так как военные, я бы сказал... я не люблю недооценивать врага, но с профессиональной точки зрения они даже не были подготовлены к тому, что они должны были увидеть в Украине. И многие из них погибли", - рассказал Мамулашвили.

Однако, по его словам, с началом боевых действий 24 февраля 2022 года украинские защитники поняли, что войска РФ не очень хотят встречаться с ВСУ и вступать в равный бой.

"Мы в своем понятии делаем то, что защищаем мирных жителей. И когда мы, например, после освобождения Киевской области увидели вот это огромное количество убитых детей и изнасилованных женщин, на нас это оставило отпечаток. Несмотря на то, что мы очень давно на войне и ничему не удивляемся, мы поняли, что мы не могли спасти многих людей. В какой-то момент это давило на ребят. Я помню те дни, и это было довольно сложно. В селах, которые были оккупированы Россией, были зверства, были массовые убийства мирного населения. Естественно, пострадало прежде всего мирное население, ибо Россия по своей, если можно это назвать, стратегии прежде всего уничтожает мирное население. Им не очень хочется встречаться с военными и вступать в равный бой, потому что, исходя из русской психологии, они всегда сторонились этого. Они могут изнасиловать, они могут убить детей, женщин невинных. Это стратегия нецивилизованной варварской страны", - отметил Мамулашвили.

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