Стартап Wannaby уходит из Беларуси 10.07.2022, 14:27

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Проект делает возможной виртуальную примерку одежды и обуви.

Весной 2022 года компанию Wannaby купил британский маркетплейс Farfetch за 29,4 миллиона долларов. А сегодня стало известно, что белорусское юрлицо перестанет существовать. Такое решение принял собственник, сообщает dev.io.

Все 80 сотрудников Wannaby после сделки стали сотрудниками Farfetch. Только в минском офисе работали более 60 человек. Еще в 2020-м году руководство офиса заявляло о том, что релоцирует всех желающих сотрудников. Сегодня, судя по Linkedin, сотрудников в Минске не осталось, они работают из Литвы, Польши, Кипра.

Напомним, Wannaby запустили в 2017 году Юрий и Алексей Мельнички. Стартап занимается разработками в сфере AR-commerce — «шоппинге в дополненной реальности». Главные продукты — приложения для виртуальной примерки косметики (Wanna Nails) и кроссовок (Wanna Kicks).

Весной 2018 года стартап привлек 2 млн долларов инвестиций от Bulba Ventures и Haxus. В 2020 Bulba Ventures и Haxus обменялись долями в двух стартапах — OneSoil и Wannaby.

Партнеры инвестфонда Юрий Мельничек и Андрей Авсиевич перестали быть акционерами «Вонабай», основным собственником стал Haxus (сегодня — венчурная компания Palta, которую возглавляет Юрий Гурский).

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