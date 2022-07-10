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Украинские мастера усовершенствовали трофейную российскую бронемашину

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  • 10.07.2022, 16:09
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Украинские мастера усовершенствовали трофейную российскую бронемашину

Из сожженной КШМ врага украинцы сделали «ляльку».

Украинские защитники снова "затрофеили" вражескую технику – на этот раз командно-штабную машину (КШМ). Однако на лом трофей они решили не выбрасывать, а передали ее украинским мастерам, которые сделали из нее "ляльку".

Об этом рассказал украинский шоумен и волонтер Сергей Притула, который финансово помог с восстановлением вражеской машины, пишет unian.net.

- Подбили украинские оружейники русскую командную штабную машину. Выжгли ее полностью изнутри, но приволокли добрым людям в Запорожье, говорят, можете ли вы что-то с тем сделать. Ребята закачали рукава, мы с вами досыпали еще 200 тыс. В результате вышла "лялька", даже с кондиционером... Машина – зверь, – сказал в видео Притула.

Вооружение на машине противника практически не стояло, однако украинские умельцы приделали на турели КПВТ (Крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый). А для того, чтобы было еще веселее, "прицепили" к КШМ и танковый пулемет Калашникова – для отдельного бойца.

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