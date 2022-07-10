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В Минобороны Украины назвали три лучшие трофейные РСЗО, захваченные у оккупантов

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  • 10.07.2022, 18:14
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В Минобороны Украины назвали три лучшие трофейные РСЗО, захваченные у оккупантов

Российская армия — один из поставщиков техники ВСУ.

В Министерстве обороны Украины рассказали о трех лучших трофейных РСЗО ВСУ. Эти реактивные системы залпового огня были захвачены украинскими воинами во время сражений с оккупантами. Теперь техника используется для уничтожения врага. Соответствующей информацией поделился пресс-центр Минобороны Украины.

Третье место занимает БМ-27 "Ураган". Дальность стрельбы этой РСЗО — 30-35 километров. Комплекс имеет разные типы реактивных боеприпасов 9к57, возможна стрельба из кабины или из закрытой позиции.

На втором месте расположилась "Торнадо-Г". Боевые возможности указанной РСЗО расширили за счет новых реактивных боеприпасов. "Теперь "Торнадо-Г" будет эффективно "работать" по бывшим хозяевам за счет дальнобойности, точности поражения и спутникового наведения", — заявили в Министерстве обороны.

А лидирующая позиция досталась ТОС-1А "Солнцепек" — легенде российской пропаганды. Система ведет огонь термобарическими боеприпасами, в залпе 24 снаряда, способных накрыть площадь 200х200 метров. На вооружении ВСУ находится уже несколько таких комплексов.

Президент Украины Владимир Зеленский еще в середине марта сообщил, что российская армия фактически стала одним из поставщиков техники для украинских защитников.

Что касается ТОС-1А "Солнцепек", то одну такую систему ВСУ захватили 30 марта, а вторую — 7 мая. Обе были получены в результате боев в Харьковской области.

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