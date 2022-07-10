ВСУ сорвали наступление врага под Славянском и Авдеевкой 10.07.2022, 19:12

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Сводка Генштаба ВСУ на вечер 10 июля.

Идут 137-е сутки противостояния украинского народа российскому вторжению. К вечеру воскресенья, 10 июля, враг продолжает обстреливать мирные населенные и пытается сдержать продвижение ВСУ. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

На Северском направлении противник применил ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов Бачевска, Волфино, Мирополья, Владимировки, Алексеевки и Волковки Сумской области и Сеньковки и Николаевки Черниговской области. Кроме того, в районах Волковки и Волфиного удары нанесла вражеская штурмовая и армейская авиация.

На Харьковском направлении противник применял танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов Харькова и населенных пунктов Харьковской области к северу, востоку и югу от города. Враг нанес авиационных ударов вблизи Верхнего Салтова, Петровки и Мосьпаново.

На Славянском направлении враг производил огненное поражение в районах Долины, Дибровного, Мазановки, Богородичного, Адамовки, Андреевки, Барвенкового, Вернополья, Великой Камышевахи, Краснополья, Новой Дмитровки, Крестища, Новопавловки, Никополя, Червоного и Сулыговки. Применил авиацию для нанесения удара неподалеку от Богородичного.

Разведку боем в направлении Мазановки оккупанты благодаря умелым действиям украинских воинов откровенно провалили и с потерями отошли.

На Бахмутском направлении противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии Курдюмовку, Луганское, Берестовое, Выемку, Ивано-Дарьевку, Шуму и Переездное.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях по линии столкновения продолжаются обстрелы с применением минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии.

Враг нанес авиаудары неподалеку от Авдеевки и Владимировки. Штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в районе Новоселовки Второй, успеха не имел, отошел.

На Южнобужском направлении враг имеющимися средствами огневого поражения пытается не допустить продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно занятой территории.

В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины противник удерживает в море два носителя высокоточного оружия.

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