закрыть
10 июля 2022, воскресенье, 20:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ сорвали наступление врага под Славянском и Авдеевкой

  • 10.07.2022, 19:12
  • 1,652
ВСУ сорвали наступление врага под Славянском и Авдеевкой

Сводка Генштаба ВСУ на вечер 10 июля.

Идут 137-е сутки противостояния украинского народа российскому вторжению. К вечеру воскресенья, 10 июля, враг продолжает обстреливать мирные населенные и пытается сдержать продвижение ВСУ. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

На Северском направлении противник применил ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов Бачевска, Волфино, Мирополья, Владимировки, Алексеевки и Волковки Сумской области и Сеньковки и Николаевки Черниговской области. Кроме того, в районах Волковки и Волфиного удары нанесла вражеская штурмовая и армейская авиация.

На Харьковском направлении противник применял танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов Харькова и населенных пунктов Харьковской области к северу, востоку и югу от города. Враг нанес авиационных ударов вблизи Верхнего Салтова, Петровки и Мосьпаново.

На Славянском направлении враг производил огненное поражение в районах Долины, Дибровного, Мазановки, Богородичного, Адамовки, Андреевки, Барвенкового, Вернополья, Великой Камышевахи, Краснополья, Новой Дмитровки, Крестища, Новопавловки, Никополя, Червоного и Сулыговки. Применил авиацию для нанесения удара неподалеку от Богородичного.

Разведку боем в направлении Мазановки оккупанты благодаря умелым действиям украинских воинов откровенно провалили и с потерями отошли.

На Бахмутском направлении противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии Курдюмовку, Луганское, Берестовое, Выемку, Ивано-Дарьевку, Шуму и Переездное.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях по линии столкновения продолжаются обстрелы с применением минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии.

Враг нанес авиаудары неподалеку от Авдеевки и Владимировки. Штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в районе Новоселовки Второй, успеха не имел, отошел.

На Южнобужском направлении враг имеющимися средствами огневого поражения пытается не допустить продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно занятой территории.

В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины противник удерживает в море два носителя высокоточного оружия.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек Артем Черников
Предзакатное над болотом
Предзакатное над болотом Ирина Халип
Евреям из России нужно уезжать
Евреям из России нужно уезжать Леонид Невзлин
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко «Европейская правда»