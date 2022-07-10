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HIMARS в действии: появилась карта ударов американских систем по базам оккупантов

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  • 10.07.2022, 19:29
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HIMARS в действии: появилась карта ударов американских систем по базам оккупантов

За две недели было около 30-ти точных попаданий.

Артиллеристы ВСУ благодаря получению уже девяти высокоточных ракетных систем HIMARS методично и абсолютно прагматично поражают вражеские цели за линией фронта, до которых раньше не достреливали.

В Сети уже даже появилась карта этих ударов, целью которых стали тыловые позиции рашистов (склады, гаражи, казармы), пишет unian.net.

В частности, издание Defense Express акцентирует, что на одном лишь Донецком направлении за последние сутки зафиксировано 11 новых ударов, хотя часть из них, отмечают журналисты, не принадлежит к последствиям пусков американских систем.

Добавляется, что каждый из таких ударов "Химарсом" приводит к уничтожению объекта с высокой долей вероятности, за чем стоит не только возможности ракет GMLRS, но и титаническая работа украинской разведки. Поскольку именно они находят эти объекты и выдают их точные координаты на средства поражения.

Сообщается, что в Украине менее чем за две недели "Химарсы" уничтожили около 20 составов противника оперативно-тактического уровня. Уничтожение таких складов крайне болезненно бьет по российским войскам и создает колоссальную проблему по накоплению материальных запасов.

В то же время, военный эксперт Олег Жданов акцентирует, что россияне беззащитны против HIMARS, противодействия этому вооружению банально не существует. По его словам, Россия по этой причине пытается всячески помешать поставкам в Украине высокоточного западного вооружения большой дальности.

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