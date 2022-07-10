Гайдай: Благодаря мастерству украинских воинов и уничтожению складов Луганщина держится
- 10.07.2022, 20:37
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Оккупанты бессильны без своей артиллерии.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что благодаря уничтожению вражеских складов с боеприпасами российские оккупанты значительно ослабили обстрелы и интенсивность атак.
"Благодаря мастерству украинских военных на поле боя и работе артиллеристов по уничтожению вражеских складов боеприпасов – Луганщина до сих пор держится. Количество атак и обстрелов уменьшилось, без своей артиллерии оккупанты почти бессильны", – уточнил Гайдай.
Глава ОВА добавил, что сейчас продолжаются бои в Белогоровке. Однако армия РФ не может продвинуться.