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ВСУ освободили село на Херсонщине и показали уничтоженную технику оккупантов

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  • 11.07.2022, 9:40
  • 8,840
ВСУ освободили село на Херсонщине и показали уничтоженную технику оккупантов

Видеофакт.

В Херсонской области украинские военные освободили от российских оккупантов село Ивановка.

В населенном пункте от противников остались только "мертвая" военная техника и страшные воспоминания, сообщили в 60-й отдельной пехотной бригаде оперативного командования "Каховка" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

"Благодаря слаженной работе военнослужащим 60 ОПБр удалось взять под контроль очередной населенный пункт... Украинские воины налаживают коммуникацию с местным населением и оказывающих помощь тем, кто в ней нуждается", - говорится в сообщении.

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