закрыть
11 июля 2022, понедельник, 15:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские гвардейцы показали, какими были бои за Северодонецк и Рубежное

2
  • 11.07.2022, 13:08
  • 2,890
Украинские гвардейцы показали, какими были бои за Северодонецк и Рубежное

Видеофакт.

На странице украинской Нацгвардии в «Фейсбуке» опубликовали видео боев за Северодонецк и Рубежное.

Видео снимали бойцы во время жестоких сражений за населенные пункты Луганской области.

«В тех боях враг потерял более 300 единиц бронированной техники, около 1000 орков убитыми и около 1500 ранеными в Рубежном и Северодонецке, которые украинские воины превратили в мясорубку для российского захватчика», — говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек Артем Черников
Предзакатное над болотом
Предзакатное над болотом Ирина Халип
Евреям из России нужно уезжать
Евреям из России нужно уезжать Леонид Невзлин
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко «Европейская правда»