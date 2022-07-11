Украинские гвардейцы показали, какими были бои за Северодонецк и Рубежное

Украинские гвардейцы показали, какими были бои за Северодонецк и Рубежное2
- 11.07.2022, 13:08
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Видеофакт.
На странице украинской Нацгвардии в «Фейсбуке» опубликовали видео боев за Северодонецк и Рубежное.
Видео снимали бойцы во время жестоких сражений за населенные пункты Луганской области.
«В тех боях враг потерял более 300 единиц бронированной техники, около 1000 орков убитыми и около 1500 ранеными в Рубежном и Северодонецке, которые украинские воины превратили в мясорубку для российского захватчика», — говорится в сообщении.