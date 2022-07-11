Мошенники создали фейковые сайты интернет-банкингов 3 11.07.2022, 14:16

2,526

Денег лишились почти 100 белорусов.

Следственный комитет Могилевской области завершил расследование в отношении 29-летнего жителя Гродненской области, который обвиняется в участии в преступной схеме по воровству банковских данных белорусов и денег с их счетов через фейковые страницы интернет-банкинга. От фишинга пострадало около ста человек со всей страны, сообщает пресс-служба СК.

Согласно материалам дела, в мае прошлого года мужчина нашел предложение о хорошо оплачиваемой работе в Telegram и, хотя и знал о незаконности «работы», присоединился к преступной группе. Его подельники создали сайты, которые копировали страницы интернет-банкинга белорусских банков. Когда пользователи набирали в поисковике запрос на нужный им интернет-банкинг, то в результатах выдачи были и фейковые страницы. Переходя на них, пользователи вводили свои данные, думая, что логинятся в свой аккаунт. Впоследствии с их счетов списывались деньги.

Обвиняемый же предоставлял мошенникам реквизиты своих белорусских платежных карточек. На них переводились похищенные средства. Мужчина обналичивал их и часть тратил, а часть переводил подельникам на криптокошельки.

Всего в деле 99 потерпевших из разных регионов Беларуси, общая сумма украденных денег составила более 80,5 тысяч рублей.

Мужчине предъявлено обвинение по двум статьям: покушение на хищение имущества путем модификации компьютерной информации группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 212 УК) и легализация средств, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 235 УК). Он взят под стражу.

Расследование в отношении других участников преступной группы выделено в отдельное производство, следователи пытаются выяснить их личности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».