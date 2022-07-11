Украинский генерал Кривонос: Российские базы на территории Беларуси нужно уничтожить 15 11.07.2022, 14:32

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Сергей Кривонос

Фото: facebook.com/pg/sgkryvonos

Это законная цель для ВСУ.

Украинский генерал Сергей Кривонос, бывший заместитель секретаря СНБО и первый заместитель командующего Сил спецопераций в 2016—2019 годах считает, что конфликт на границе с Беларусью почти неотвратим. Такое мнение он выразил сайту «Новое время»

— Как вы считаете, нужно ли Украине применять оружие по аэродромам в Беларуси, откуда взлетают самолеты, обстреливающие наши города?

— Вопросы дипломатического и военного направления. Я как военный могу ответить: я бы уничтожил технику на белорусских аэродромах, потому что они не белорусские — эти аэродромы полностью отданы россиянам, персонал там российский, охраняют эти аэродромы россияне и периметр 5 километров вокруг аэродрома уже российский — ни одного белоруса, ни военного, ни гражданского. Мы будем уничтожать на территории Беларуси непосредственно российские базы, которые являются российской территорией. Давайте так дипломатично построим ответ.

— Я так понимаю, вы считаете, что и аэродромы на российской территории, откуда взлетают самолеты, тоже являются объектами для ВСУ?

— Однозначно. Не столько аэродромы, как техника на этих аэродромах.

— Относительно Беларуси — сейчас многие обеспокоены тем, что оттуда может произойти вторжение или российско-белорусские ДРГ могут зайти. С одной стороны, есть понимание, что на данный момент там нет столько сил и техники, с другой стороны внутри страны к этому сценарию готовятся. Как вы оцениваете вероятность того, что из Беларуси может быть вторжение наземное?

— Как достаточно высокую. Я уже неоднократно говорил, что за последние 20 лет российско-украинских отношений — и боевых, и гражданских, и в мирное время — россияне ежегодно проводили текущие стратегические учения, и первым вопросом была тренировка переброски личного состава и техники на большие расстояния. Поэтому нарастить свои ресурсы на любом участке российско-украинской войны они могут, и то, как быстро они перебросили технику из Киевской, Черниговской, Сумской областей в район Донбасса, показало, что они умеют это делать. Не нужно недооценивать врага. Надо здраво смотреть и понимать его слабые и сильные стороны. Россияне способны ввязаться сначала в пограничные бои вдоль украинско-белорусской границы — напомню, это 1086 км, большой участок. И им эти бои нужны, чтобы отвлечь часть наших сил и средств, которые сейчас на востоке Украины, или чтобы растянуть наши резервы и где-тонаращивать усилия. Чем больше они нас растягивают, тем больше у них преимущества за счет количественного перевеса в технике, особенно что касается артиллерии.

— Но я правильно понимаю, что прежде чем начнется какая-то активность на границе с Беларусью, наша разведка должна увидеть, что россияне перебрасывают в тот район технику из того же Донбасса, например?

— Нет. Техника уже там находится, равно как и часть сил и средств, которые были переброшены туда небольшими группами уже давно. У них есть силы и средства, которые позволят начинать боевые действия на украинско-белорусской границе, не ожидая крупных подкреплений. Там есть кому нападать на нас.

Плюс мобилизационные сборы, начавшиеся в вооруженных силах Республики Беларусь с июня, также позволяют использовать их потенциал. Напомню, что мобилизационный потенциал Республики Беларусь — это 340 тысяч, плюс сами вооруженные силы 56 тысяч. Это практически 400 тысяч войск. Сухопутный компонент, конечно, значительно меньше, но между тем у них есть чем воевать против нас. Вопрос в моральном духе. Те, кто служат непосредственно в вооруженных силах — кадровые, очень хорошо промыты пропагандой и белорусской, и российской в пользу России. Те, кто призван из резерва и кто часто бывал на территории нашей страны, понимают ненужность этой войны для белорусского народа, и многие из них, если начнутся боевые действия, скорее будут сдаваться в наш плен. Но не нужно расслабляться, нужно готовиться к войне, и каждый населенный пункт вдоль границы на большую глубину должен иметь свои инженерные сооружения — доты, дзоты, блиндажи, минные поля. Я об этом предупреждал еще с апреля. Это делается, но мне хотелось бы, чтобы в больших объемах.

— То есть, вы считаете этот сценарий фактически неотвратимым?

— 98%, что все-таки пограничный конфликт будет. Разрастется ли он в прямую агрессию — будет зависеть от успешности действий наших войск. Если мы сразу дадим отпор и набьем морду оккупантам, они откатятся назад.

— Под угрозой сейчас все области, граничащие с Беларусью?

— Ну, это вопрос такой творческий. Разведчик всегда отвечает: вероятным характером действий противника может быть… Так вот и я говорю — может быть, а может и не быть. В первую очередь, это направление Ковеля, потому что одна из мощных бригад может нападать с Бреста на Ковельском направлении, другие подразделения — на территорию Ровенской, Житомирской и Киевской областей, плюс Черниговская, где может возобновиться наступление на Чернигов и бои в районе города.

— Реальная цель россиян в этих конкретных местах — отвлечь наши силы от Донбасса? Или они все еще не теряют надежду взять всю Украину с Киевом включительно?

— И то и другое, скажем так. Их главная цель — уничтожить нас как субъект, как независимое и самостоятельное государство. Вторая задача — отвлечь наши силы и средства, чтобы нарастить свою состоятельность на территории Донбасса. Плюс они успешно «овладевают» нашими экономическими возможностями, вывозят зерно, демонтируют определенные предприятия или на оккупированных территориях запускают те же предприятия, но уже в собственную пользу. Даже в Мариуполе они уже начали восстановительные работы и хотят запустить определенные металлургические предприятия, чтобы зарабатывать деньги уже в бюджет РФ. Поэтому нужно ясно понимать, что они изменили свои подходы и задачи — не только уничтожить Украину как независимое государство, но и заработать на этой войне.

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