ВСУ разнесли тыловую базу российских оккупантов 1 11.07.2022, 15:16

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Работает дальнобойная артиллерия, полученная от США.

Украинские военные нанесли удар по тыловым позициям российских захватчиков во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области.

Об этом идет речь в сообщении в Telegram-канале Управления стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины, сообщает "Главред".

Отмечается, что для уничтожения враждебных позиций ВСУ задействовали дальнобойную артиллерию, предоставленную США в рамках ленд-лиза.

"Токмак, Запорожье. Дядюшка Лэнд Лиз с подругой Хлопком разогревают публику, перед началом большого "зажигательного" концерта на не складах БК и ГСМ", – говорится в сообщении.

В свою очередь спикер начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявляет о подтверждении информации, что Силы обороны нанесли удар по базе российских оккупантов в Токмаке. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Подтверждается информация, что Силы обороны нанесли удар по базе рашистов во временно оккупированном Токмаке (Запорожская область)", - отметил Братчук.

По данным военного обозревателя и аналитика Романа Бочкалы, ВСУ попали по военной базе россиян на территории Токмака.

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