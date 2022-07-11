ВСУ разнесли тыловую базу российских оккупантов

ВСУ разнесли тыловую базу российских оккупантов1
- 11.07.2022, 15:16
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Работает дальнобойная артиллерия, полученная от США.
Украинские военные нанесли удар по тыловым позициям российских захватчиков во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области.
Об этом идет речь в сообщении в Telegram-канале Управления стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины, сообщает "Главред".
Отмечается, что для уничтожения враждебных позиций ВСУ задействовали дальнобойную артиллерию, предоставленную США в рамках ленд-лиза.
"Токмак, Запорожье. Дядюшка Лэнд Лиз с подругой Хлопком разогревают публику, перед началом большого "зажигательного" концерта на не складах БК и ГСМ", – говорится в сообщении.
В свою очередь спикер начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявляет о подтверждении информации, что Силы обороны нанесли удар по базе российских оккупантов в Токмаке. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Подтверждается информация, что Силы обороны нанесли удар по базе рашистов во временно оккупированном Токмаке (Запорожская область)", - отметил Братчук.
По данным военного обозревателя и аналитика Романа Бочкалы, ВСУ попали по военной базе россиян на территории Токмака.