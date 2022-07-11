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ВСУ разнесли тыловую базу российских оккупантов

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  • 11.07.2022, 15:16
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ВСУ разнесли тыловую базу российских оккупантов

Работает дальнобойная артиллерия, полученная от США.

Украинские военные нанесли удар по тыловым позициям российских захватчиков во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области.

Об этом идет речь в сообщении в Telegram-канале Управления стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины, сообщает "Главред".

Отмечается, что для уничтожения враждебных позиций ВСУ задействовали дальнобойную артиллерию, предоставленную США в рамках ленд-лиза.

"Токмак, Запорожье. Дядюшка Лэнд Лиз с подругой Хлопком разогревают публику, перед началом большого "зажигательного" концерта на не складах БК и ГСМ", – говорится в сообщении.

В свою очередь спикер начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявляет о подтверждении информации, что Силы обороны нанесли удар по базе российских оккупантов в Токмаке. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Подтверждается информация, что Силы обороны нанесли удар по базе рашистов во временно оккупированном Токмаке (Запорожская область)", - отметил Братчук.

По данным военного обозревателя и аналитика Романа Бочкалы, ВСУ попали по военной базе россиян на территории Токмака.

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