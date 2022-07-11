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Генштаб ВСУ: В подразделениях оккупантов все больше случаев дезертирства и неповиновения

  • 11.07.2022, 20:45
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Генштаб ВСУ: В подразделениях оккупантов все больше случаев дезертирства и неповиновения

Силы обороны Украины наносят врагу потери на всех направлениях.

В подразделениях российских оккупантов все чаще фиксируются случаи дезертирства и открытого неповиновения командованию. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 относительно российского вторжения.

Отмечается, что Силы обороны Украины наносят врагу потерь на всех направлениях, где ведутся боевые действия, и готовы к любым изменениям оперативной обстановки.

"В подразделениях российских оккупационных войск все чаще фиксируются случаи дезертирства и открытого неповиновения командованию", - отметили в Генштабе.

Как ранее сообщалось, через массовое пьянство российских военных на временно оккупированных территориях Запорожской области пытаются запретить продажу им алкоголя.

Кроме того, в ОВА со ссылкой на информацию украинской разведки отмечают, что после поражения Вооруженными силами Украины военных объектов врага из высокоточного оружия, на временно оккупированной части территории Запорожской области, в армии оккупанта началась паника. При этом противник основные усилия сосредотачивает на улучшении тактического положения и выявлении слабых мест в обороне украинских войск.

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