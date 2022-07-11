Украинцы нанесли новые удары по оккупантам в Херсонской области 1 11.07.2022, 21:00

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Точные удары были нанесены по вероятному району стартовых позиций ЗРК «С-300».

Украинцы ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесен удар по позициям оккупантов в районе Олешковских Песков и Таврийска. Об этом в Facebook сообщает ОК "Пивдень".

На рассвете российскими оккупантами были обстреляны пригород и промышленная инфраструктура Николаева. "Пять ракет, выпущено предположительно из зенитно-ракетной системы С-300. Потерь и пострадавших нет",- сказано в сообщении.

В ответ украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями был нанесен удар по вероятному району стартовых позиций ЗРК "С-300" в районе Олешковских Песков.

"А среди ночи метко атакован пункт управления вражескими войсками в Таврийске. Окончательные потери противника доразведываются и уточняются",- сказано в сообщении.

Напомним, 8 июля в Новой Каховке на Херсонщине уже в третий раз уничтожили склад боеприпасов российских войск. Свыше ста российских оккупантов были убиты, еще около 200 ранены.

В течение последних дней появились также сообщения о взрывах на складах оккупантов в Херсоне и Чернобаевке.

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