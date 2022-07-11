Братчук: ВСУ ударами из HIMARS уничтожили российского генерала

Братчук: ВСУ ударами из HIMARS уничтожили российского генерала3
- 11.07.2022, 21:58
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Оккупанты несут огромные потери в Украине.
Вооруженные силы Украины ударами из систем HIMARS по командному пункту россиян под Херсоном могли уничтожить российского генерала. Об этом сообщает спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.
"Появляется информация о ликвидации очередного российского генерала после попадания ракет из HIMARS по штабу в Херсонской области. Начальник штаба 22-го армейского корпуса ВС РФ (в/ч 73954, Симферополь) генерал-майор Насбулин…", - отметил он.
В то же время, по информации журналиста Романа Цимбалюка, в результате ударов HIMARS погибли еще два полковника и подполковника.