Десантники ВСУ показали, как уничтожают российские танки из Javelin и «Стугны»2
- 11.07.2022, 22:26
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Мощный удар по вражеской технике нанесли воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Украинские военные продолжают "демилитаризовать" российскую технику. Например, на Донетчине у оккупантов стало немного меньше танков.
Роковой удар по российским танкам нанесли воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины, зафиксировав свое искусство на видео.
Как говорится в комментарии к видео, боевые машины захватчиков были уничтожены десантниками из американского переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin и украинского "Стугна-П".
- Продолжаем "охоту" за бронетехникой захватчиков – добавили бойцы.