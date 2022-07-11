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Десантники ВСУ показали, как уничтожают российские танки из Javelin и «Стугны»

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  • 11.07.2022, 22:26
  • 2,976
Десантники ВСУ показали, как уничтожают российские танки из Javelin и «Стугны»

Мощный удар по вражеской технике нанесли воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Украинские военные продолжают "демилитаризовать" российскую технику. Например, на Донетчине у оккупантов стало немного меньше танков.

Роковой удар по российским танкам нанесли воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины, зафиксировав свое искусство на видео.

Как говорится в комментарии к видео, боевые машины захватчиков были уничтожены десантниками из американского переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin и украинского "Стугна-П".

- Продолжаем "охоту" за бронетехникой захватчиков – добавили бойцы.

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