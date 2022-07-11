Украинцы уничтожили еще один склад россиян в Новой Каховке 2 11.07.2022, 23:57

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Опубликовано эпические видео «салюта» для оккупантов.

Вечером понедельника, 11 июля, склад боекомплекта российских захватчиков в Новой Каховке на Херсонщине снова подвергся удару украинских защитников. Это подтвердил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Новая Каховка. Минус БК (боекомплект - УНИАН). Подтверждено", - написал он.

Сергей Хлань, до сегодняшнего дня включительно занимавший должность советника председатель Херсонской ОВА, также подтвердил атаку по Новой Каховке.

"В Новой Каховке минус российский склад с боеприпасами. Привозили, привозили, складывали, складывали, и вот имеют себе фейерверк на ночь. У людей вылетают окна, но они все равно радуются... Потому что это же значит, что ВСУ близко. Однако новокаховчане, просьба берегите себя и не подходите близко к месту детонации. Держитесь! Хотя русня снова скажет, что это только "хлопок", - отметил он.

Накануне в Сети начали появляться многочисленные фото и видео, на которых можно увидеть, как детонирует оружие.

Пользователи сравнивали результаты атаки с фейерверком.

Напомним, 8 июля в Новой Каховке На Херсонщине уже в третий раз уничтожили склад боеприпасов российских войск. Свыше сто российских оккупантов были убиты еще около 200 ранены.

В течение последних дней появились также сообщения о взрывах на складах оккупантов в Херсоне и Чернобаевке.

Советник председателя Херсонской ОВА Сергей Хлань отмечал, что подрыв складов оккупантов может быть элементом подготовки украинских защитников к контрнаступлению.

На днях жителей временно оккупированной Херсонской области призвали держаться подальше от скоплений вражеской техники или российских войск, поскольку "ВСУ идет".

Во временно оккупированном Херсоне захватчики перебрасывают технику на левый берег Днепра и готовятся к уличным боям укрепляя блокпосты в городе.

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