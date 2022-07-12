Украинские артиллеристы показали, как накрывают «Градами» оккупантов 2 12.07.2022, 10:19

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Яркие кадры.

Воины Вооруженных сил ежедневно уничтожают военных российской оккупационной армии, которые пришли в Украину с войной, и их военную технику. В сети показали, как украинские артиллеристы "работают" по захватчикам реактивной системой залпового огня "Град".

Соответствующие фото опубликовали на официальной Facebook-странице 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко. В сообщении отметили, что защитники государства не планируют останавливаться и будут уничтожать врагов до самой победы.

"Ночь какая лунная, звездная, ясная! Видно как "Грады" летят. Будем мы орков тех за Украину дальше в землю "катать", – говорится в подписи к фотографиям.

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