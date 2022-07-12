Спрос на ИТ-специалистов в Беларуси рухнул 7 12.07.2022, 15:54

6,940

Компании перестали нанимать новичков.

Спрос на ИТ-специалистов в Беларуси рухнул, но больше всего пострадали молодые неопытные соискатели – для них на рынке почти не осталось места.

В июне 2022 года запрос на кандидатов с небольшим опытом или без опыта снизился до небывало низкой отметки — всего 217 активных объявлений от 152 компаний. Даже в августе 2020 года спрос на джунов был в два раза больше.

Таковы данные анализа вакансий, представленных на основных агрегаторах, который провел портал dev.by.

До февраля включительно спрос на новичков рос. Провал почти на 60% случился в марте. А за четыре месяца, с февраля по июнь, число объявлений для кандидатов без опыта сократилось ровно в четыре раза. Число активных компаний за этот период уменьшилось в два раза.

На специалистов со средним уровнем тоже регистрируется провал спроса – за последние 5 месяцев он упал в 4,5 раза. Только 266 предлагали для них 609 вакансий. В отличие от новичков, спрос на средний уровень начал падать ещё в октябре-ноябре 2021 года.

На высококлассных специалистов спрос тоже резко сократился, однако здесь падение несколько меньшее – в 3 раза. Для них насчитывается 729.

Таким образом, активных ИТ-вакансий тем больше, чем выше уровень специалистов. После обвала рынка айтишники без опыта сейчас в самом непростом положении — вакансий для них мизер.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».