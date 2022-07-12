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В Зимбабве открылось посольство Беларуси

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  • 12.07.2022, 19:18
  • 3,542
В Зимбабве открылось посольство Беларуси

Не прошло и года.

11 июля в столице Зимбабве Хараре открылось посольство Беларуси.

Торжественную церемонию провел посол Александр Сидорук.

В церемонии принимали участие министр иностранных дел и международной торговли Зимбабве Фредерик Шава, представители госструктур, парламента Зимбабве и дипломатического корпуса.

Посол отметил, что благодаря открытию посольства Беларусь и Зимбабве станут еще ближе, сообщает посольство Беларуси в ЮАР.

В МИД Зимбабве заявили, что открытие посольство поднимет отношения между странами на новый уровень.

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