В Зимбабве открылось посольство Беларуси

В Зимбабве открылось посольство Беларуси28
- 12.07.2022, 19:18
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Не прошло и года.
11 июля в столице Зимбабве Хараре открылось посольство Беларуси.
Торжественную церемонию провел посол Александр Сидорук.
В церемонии принимали участие министр иностранных дел и международной торговли Зимбабве Фредерик Шава, представители госструктур, парламента Зимбабве и дипломатического корпуса.
Посол отметил, что благодаря открытию посольства Беларусь и Зимбабве станут еще ближе, сообщает посольство Беларуси в ЮАР.
В МИД Зимбабве заявили, что открытие посольство поднимет отношения между странами на новый уровень.