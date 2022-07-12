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Командир «Азова» Прокопенко в российской тюрьме обратился к товарищам приветствием «Слава Украине!»

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  • 12.07.2022, 22:17
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Командир «Азова» Прокопенко в российской тюрьме обратился к товарищам приветствием «Слава Украине!»
Денис Прокопенко

Российские оккупанты боятся даже безоружных «азовцев».

Вернувшийся из плена защитник «Азовстали» Дмитрий Усиченко рассказал, как Редис Денис Прокопенко «напряг» россиян в СИЗО, передает Цензор.НЕТ.

«Они всех «азовцев» боятся. Я слышал историю, что когда зашел Редис на СИЗО, «азовцы» выстроились и он крикнул своим голосом: «Слава Украине!» и они ему ответили. И тогда все эти «вертухаи» обос*ались», - рассказал он.

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