Командир «Азова» Прокопенко в российской тюрьме обратился к товарищам приветствием «Слава Украине!»1
- 12.07.2022, 22:17
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Российские оккупанты боятся даже безоружных «азовцев».
Вернувшийся из плена защитник «Азовстали» Дмитрий Усиченко рассказал, как Редис Денис Прокопенко «напряг» россиян в СИЗО, передает Цензор.НЕТ.
«Они всех «азовцев» боятся. Я слышал историю, что когда зашел Редис на СИЗО, «азовцы» выстроились и он крикнул своим голосом: «Слава Украине!» и они ему ответили. И тогда все эти «вертухаи» обос*ались», - рассказал он.