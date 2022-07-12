Украинские разведчики разгромили тайную тюрьму оккупантов и освободили пленных 2 12.07.2022, 22:41

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Уникальные кадры.

В оккупированной Херсонской области украинские разведчики Министерства обороны разгромили тайную тюрьму врага и освободили пленных.

Об этом сообщает ТСН.

Также обнародованы уникальные кадры, как группа военных разведчиков ликвидирует оккупантов и освобождает украинцев в глубоком тылу врага.

Отмечается, что секретная пыточная камера россиян на Херсонщине тщательно охранялась.

Как рассказал один из бывших заключенных, украинский военный, там удерживали мирное население и военнослужащих, которых подвергали пыткам и требовали с их родственников за освобождение деньги. Плененных в камерах также держали с пакетами на лицах со связанными руками.

"Сначала били, потом били током. Никакой человек этого не выдержит. Мучили, скучно им было, зашли, развлеклись, били. Слышал крики, иногда одиночные выстрелы", - вспоминает он.

Специалисты Главного Управления Разведки одолели минные заграждения вокруг сооружения, сделав пpоход и подойдя к тюрьме впритык. Сколько оккупантов ликвидировали - не сообщают. Известно об освобождении пяти украинцев.

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