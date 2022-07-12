закрыть
12 июля 2022, вторник, 23:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские разведчики разгромили тайную тюрьму оккупантов и освободили пленных

2
  • 12.07.2022, 22:41
  • 6,592
Украинские разведчики разгромили тайную тюрьму оккупантов и освободили пленных

Уникальные кадры.

В оккупированной Херсонской области украинские разведчики Министерства обороны разгромили тайную тюрьму врага и освободили пленных.

Об этом сообщает ТСН.

Также обнародованы уникальные кадры, как группа военных разведчиков ликвидирует оккупантов и освобождает украинцев в глубоком тылу врага.

Отмечается, что секретная пыточная камера россиян на Херсонщине тщательно охранялась.

Как рассказал один из бывших заключенных, украинский военный, там удерживали мирное население и военнослужащих, которых подвергали пыткам и требовали с их родственников за освобождение деньги. Плененных в камерах также держали с пакетами на лицах со связанными руками.

"Сначала били, потом били током. Никакой человек этого не выдержит. Мучили, скучно им было, зашли, развлеклись, били. Слышал крики, иногда одиночные выстрелы", - вспоминает он.

Специалисты Главного Управления Разведки одолели минные заграждения вокруг сооружения, сделав пpоход и подойдя к тюрьме впритык. Сколько оккупантов ликвидировали - не сообщают. Известно об освобождении пяти украинцев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин
Крах выдуманного мира Путина
Крах выдуманного мира Путина Иван Яковина
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек Артем Черников
Предзакатное над болотом
Предзакатное над болотом Ирина Халип