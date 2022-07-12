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ВСУ уничтожили пять боекомплектов и воинскую часть оккупантов

  • 12.07.2022, 23:56
  • 1,760
ВСУ уничтожили пять боекомплектов и воинскую часть оккупантов

Об этом сообщили в Одесской ОВА.

В Одесской ОВА отчитывались об уничтоженных врагах и вооружении российских оккупантов за сегодня. Так, за сутки ВСУ уничтожили 5 боекомплектов и одну воинскую часть.

Об этом сообщил пресс-секретарь начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Демилитаризация орды 12 июля 2022 года: Новая Каховка. Минус БК; Донецк. Ленинский район. Минус воинская часть; Донецк. Петровский район. Минус БК на территории завода ДЗТО; Донецк, Кировский район. Минус БК Село Прелестное, Херсонская область. Минус БК", - сообщил он.

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