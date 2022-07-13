ВСУ уничтожили реактивную установку «Ураган» и два склада боеприпасов РФ на юге 13.07.2022, 8:23

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Украинская авиация нанесла удар по скоплению противника.

Пара штурмовиков вооруженных сил Украины нанесли удар по складу боеприпасов и скоплению противника в районе Новопетровки Херсонской области.

Об этом сообщает в Facebook Оперативное командование "Юг".

Три вражеских истребителя пытались помешать украинской авиации путем пуска двух ракет "воздух-воздух", но безрезультатно. Именно эти ракеты повлекли за собой разрушение котельной рядом со строительным магазином в Баштанке, где погибла гражданская женщина и возник пожар в поле за городом.

Всего же на южном направлении за день украинскими военными уничтожено 30 солдат противника, одну гаубицу, реактивную систему залпового огня «"Ураган", 4 единицы бронированной и автомобильной техники, а также 2 полевых склада боеприпасов.

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