ВСУ нанесли массовый удар по воинской части ПВО возле Луганска 4 13.07.2022, 9:22

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Стали известны обстоятельства мощных взрывов в оккупированном городе.

Российские захватчики признали, что в ночь на 13 июля ВСУ метко попали в их воинскую часть противовоздушной обороны, пишет glavred.info.

По их словам, обстрел был массированным, несколько ракет достигли цели. Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ со ссылкой на представителей так называемой "ЛНР".

При этом в "представительстве" этой квазиреспублики в Совместном центре по контролю и координации сказали, что зафиксировали прилет сразу 9 ракет с американского комплекса HIMARS.

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