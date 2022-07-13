Стихия в Беларуси валила деревья и оставляла людей без света 13.07.2022, 12:18

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На сегодня вновь объявлен оранжевый уровень опасности.

В Беларуси на среду вновь был объявлен оранжевый уровень опасности из-за дождей, гроз и ветра. Тем временем в пресс-службах МЧС и «Белэнерго» сообщили о «стихийных» итогах предыдущего дня по крайней мере в некоторых регионах страны, пишет zerkalo.io.

Самый сильный удар непогоды пока что пришелся на Гродненскую область: обильные осадки, ветер с порывами до 20 м/с, грозовой фронт. МЧС зафиксировало 25 сообщений о падении деревьев на проезжую часть дорог в западных районах области в Берестовицком, Гродненском, Новогрудском, Мостовском, Щучинском, Ошмянском, Свислочском и Ивьевском районах. В Зельвенском районе дерево упало во дворе частного дома. В самом Гродно спасатели выезжали на распиловку трижды. Одно упавшее дерево повредило припаркованное авто на улице Санаторной. К счастью, в области никто не пострадал.

При этом во время гроз периодически нарушалась подача электричества в 110 населенных пунктах региона. Сейчас подача электричества везде восстановлена. Также сотрудникам МЧС приходилось несколько раз выезжать на откачку воды из подтопленных подвалов.

В Могилевской области МЧС сообщает о девяти поваленных деревьях, которые пришлось убирать. Случаи были в разных районах области. При этом в Могилеве упавшими деревьями было повреждено три автомобиля, еще два — в Шклове. Никто не пострадал.

В Брестской области ветрено было почти во всех районах, ветер обламывал крупные ветви деревьев, выворачивал деревья с корнем, сообщает РУП «Брестэнерго».

Из-за этого случались обрывы линий электропередач. Отключения зафиксированы на 55 подстанциях. На 7 утра среды перебои с электричеством все еще наблюдались в 30 населенных пунктах.

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