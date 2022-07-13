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В войсках РФ заканчиваются буряты: мобилизация добралась до Москвы

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  • 13.07.2022, 12:30
  • 11,862
В войсках РФ заканчиваются буряты: мобилизация добралась до Москвы

Для войны против Украины формируют «Собянинский полк».

На пятом месяце полномасштабного вторжения России в Украину в Москве сформировали специальное военное подразделение для набора наемников.

Об этом сообщает "Медуза". Новое формирование получило название "собянинский полк".

Как пишет издание, подразделение частично финансируется из бюджета Москвы.

Набор в "собянинский полк" начался 1 июля. По условиям набора, записаться могут мужчины в возрасте до 60 лет. Тем, кто изъявит желание воевать против Украины обещают платить более 200 тысяч рублей в месяц.

В течение месяца наемники будут проходить подготовку на полигоне Мулино в Нижегородской области, а затем их отправят в Украину.

Одним из вербовщиков в "собянинский полк" является Роман Владимирович Высоцкий (позывной "Болгарин") — полный тезка одного из бывших командиров "народной милиции ДНР". Он называет себя "командиром батальона" в "собянинском полку".

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