В войсках РФ заканчиваются буряты: мобилизация добралась до Москвы 11 13.07.2022, 12:30

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Для войны против Украины формируют «Собянинский полк».

На пятом месяце полномасштабного вторжения России в Украину в Москве сформировали специальное военное подразделение для набора наемников.

Об этом сообщает "Медуза". Новое формирование получило название "собянинский полк".

Как пишет издание, подразделение частично финансируется из бюджета Москвы.

Набор в "собянинский полк" начался 1 июля. По условиям набора, записаться могут мужчины в возрасте до 60 лет. Тем, кто изъявит желание воевать против Украины обещают платить более 200 тысяч рублей в месяц.

В течение месяца наемники будут проходить подготовку на полигоне Мулино в Нижегородской области, а затем их отправят в Украину.

Одним из вербовщиков в "собянинский полк" является Роман Владимирович Высоцкий (позывной "Болгарин") — полный тезка одного из бывших командиров "народной милиции ДНР". Он называет себя "командиром батальона" в "собянинском полку".

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