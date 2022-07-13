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ВСУ ликвидировали группу оккупантов, которую возглавлял коллаборант

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  • 13.07.2022, 13:01
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ВСУ ликвидировали группу оккупантов, которую возглавлял коллаборант

Он завел захватчиков прямо в руки украинских воинов.

Украинские воины ликвидировали группу российских оккупантов так называемой "ЛНР". Ее возглавлял предатель-коллаборант, который и завел захватчиков прямо в ловушку к украинским десантникам.

Вся группа была успешно "демилитаризована" и "денацифицирована". В Десантно-штурмовых войсках уничтоженного коллаборанта показали на фото.

"Приключения коллаборанта деда Иванова – современного "сусанина", правильно заведшего свою группу из так называемой "ЛНР" на "демилитаризацию". То, что 50-летний (по виду более 60-ти) коллаборант дед Иванов из самопровозглашенной республики самый старший по возрасту в своей террористической группе не означает, что он наиболее умный и опытный", - иронически начали рассказ о бое с оккупантами десантники ВСУ.

Предатель Иванов, который пошел служить оккупантам в квазиреспублике "ЛНР", завел захватчиков прямо в руки украинских воинов. Вся группа была ликвидирована.

"Импровизируя полумифического "сусанина", он вместе с другими террористами правильно нашел свой конец и полную "демилитаризацию". Коллаборанты не утонули в болоте, а были уничтожены Защитниками Украины – воинами Десантно-штурмовых войск на одном из направлений. Вот и счастливый конец деда Иванова", - рассказали в ДШУ ВСУ.

"Продолжаем защищать Родину и уничтожать врагов Украины!" – заверили десантники.

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