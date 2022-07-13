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Армия Украины мощным ударом из HIMARS накрыла воинскую часть и склад войск РФ

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  • 13.07.2022, 13:11
  • 8,448
Армия Украины мощным ударом из HIMARS накрыла воинскую часть и склад войск РФ

Новые подробности атаки ВСУ на оккупантов в Луганске.

Вооруженные силы Украины из американской реактивной системы залпового огня HIMARS нанесли сокрушительный удар по воинской части и складам боеприпасов армии России, которые были размещены на одних и тех же позициях в Луганске. Украинские военные грамотно использовали возможность для эффективного выстрела. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает glavred.info.

На своей странице в социальной сети Facebook он написал о том, что российские оккупанты дислоцировали рядом воинскую часть и состав боеприпасов. ВСУ воспользовались ситуацией и нанесли меткий удар из американской ракетной системы HIMARS.

"По своей традиции российские войска разместили в Луганске одновременно воинскую часть и состав боеприпасов. Последствия этого жеста доброй воли я даже не берусь представить. "Вторую армию мира" переделывает в двухсотую маленький, симпатичный Химарс", - подчеркнул Алексей Арестович.

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