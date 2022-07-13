Ученые: Дети начинают учить родной язык сразу после рождения 4 13.07.2022, 13:19

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Увидеть работу мозга младенцев помогли фонарики.

Исследование каждого из 75 здоровых доношенных детей начиналось в клинике Пекинского университета через несколько минут после их рождения. Для наблюдения за работой мозга младенцев ученые использовали функциональную спектроскопию в ближнем инфракрасном диапазоне, пишет «Вокруг света».

Выглядело это так, будто на макушки младенцам светили специальными фонариками: суть неинвазивной технологии состоит в том, что она фиксирует, как свет проходит в разные области мозга и как отражается от них. По измерениям можно судить, например, насколько определенная область насыщена кислородом и какую активность проявляют разные участки мозга.

Предварительно ученые записали спокойный женский голос, который произносит по порядку обычные гласные, а также сделали обратную версию записи. Во время эксперимента звуки проигрывали детям, а затем проверяли, есть ли разница в восприятии их мозгом прямых и обратных фонем.

Уже через пять часов приборы показали, что новорожденные начали отличать звуки. А спустя еще два часа, в которые младенцы просто спали, воспроизведение этих двух типов звуков вызвало настоящий всплеск активности мозга. По словам ученых, «нейроны разговаривали друг с другом и были очень вдохновлены услышанным».

Авторы работы пояснили, что новорожденные, несмотря на плохое зрение, активно изучают новое окружение после появления на свет. В этом им помогают уши и слуховая сенсорная система. Новая работа показала, что человек обладает высокой чувствительностью к языковой информации и с момента рождения приступает к обучению, хотя кажется, что он просто спит как младенец.

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