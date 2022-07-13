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Украинские военные ликвидировали подполковника 4-й танковой Кантемировской дивизии армии РФ

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  • 13.07.2022, 13:35
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Украинские военные ликвидировали подполковника 4-й танковой Кантемировской дивизии армии РФ

ВСУ продолжают уничтожать высокопоставленных росийских военачальников.

Украинские военные "денацифицировали" еще одного российского подполковника – Александра Сорочинского из 4-й танковой Кантемировской дивизии.

Он родом из города под Москвой. Об этом сообщает на своей странице в Twitter пользователь Necro Mancer, который ведет поименную базу данных погибших оккупантов и коллаборантов.

"Веселый парень из 4-й танковой дивизии подполковник Сорочинский Александр Евстафьевич из Наро-Фоминска демилитаризовался во время "специальной военной операции", – говорится в сообщении.

Эту информацию также подтверждает офицер украинской армии Анатолий Штефан (Штирлиц) в своем Telegram.

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