Украинские военные ликвидировали подполковника 4-й танковой Кантемировской дивизии армии РФ 5 13.07.2022, 13:35

6,280

ВСУ продолжают уничтожать высокопоставленных росийских военачальников.

Украинские военные "денацифицировали" еще одного российского подполковника – Александра Сорочинского из 4-й танковой Кантемировской дивизии.

Он родом из города под Москвой. Об этом сообщает на своей странице в Twitter пользователь Necro Mancer, который ведет поименную базу данных погибших оккупантов и коллаборантов.

"Веселый парень из 4-й танковой дивизии подполковник Сорочинский Александр Евстафьевич из Наро-Фоминска демилитаризовался во время "специальной военной операции", – говорится в сообщении.

Эту информацию также подтверждает офицер украинской армии Анатолий Штефан (Штирлиц) в своем Telegram.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».