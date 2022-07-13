В Беларуси резко подорожали товары, цены на которые регулирует государство 4 13.07.2022, 13:27

4,226

Инфляция превзошла все ожидания.

Регулируемые цены и тарифы в июне в годовом выражении выросли на 11,8%, сообщает Нацбанк. Месяцем ранее этот показатель был на уровне 11,3%, а в апреле — 10,6%. При этом многие позиции, цены на которые не регулируют чиновники, подорожали еще больше. Напомним, чиновники планировали, что инфляция по итогам этого года не превысит 6%, пишет zerkalo.io.

Базовая инфляция (то есть инфляция без учета сезонности) в июне разогналась до 19% годовых (данные к июню прошлого года), следует из данных регулятора. В мае она была на уровне 17,9%, а в апреле — 17,2%.

Сезонные цены на плодоовощную продукцию в июне прибавили 25,6% в годовом выражении. К примеру, в мае прирост был на 32,4%.

При этом Нацбанк перестал ранее публиковать список конкретных товаров и услуг, которые заметнее всего подорожали или подешевели за последний год.

Изначально чиновники планировали, что инфляция по итогам этого года не превысит 6%. Однако уже в июне годовая инфляция разогналась почти до 18% (данные к аналогичному периоду прошлого года). При этом за шесть месяцев этого года — январь-июнь — инфляция составила 13,1%.

На фоне разогнавшейся инфляции падают реальные доходы населения, в том числе пенсии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».