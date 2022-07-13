Автобус с белорусами столкнулся с грузовиком в России

Автобус с белорусами столкнулся с грузовиком в России3
- 13.07.2022, 14:09
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Белорусы возвращались домой из Геленджика.
В Орловской области автобус с белорусскими туристами столкнулся с фурой, сообщает «РИА Новости». Возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
По предварительным данным, 13 июля около 07.00 водитель автобуса, следовавшего по автодороге Орел-Тамбов в направлении города Ливны, на 109-км допустил выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем.
«В результате ДТП пострадали водитель общественного транспорта и 8 пассажиров, один из которых несовершеннолетний», — рассказали в полиции.
В местных СМИ сообщают, что белорусы возвращались домой из Геленджика.