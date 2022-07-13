Пионтковский: Байден попытается убедить саудитов повторить тот же трюк, который они сделали с СССР в 1980-х 5 13.07.2022, 14:23

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Андрей Пионтковский

Какие цели у ближневосточного турне президента США?

Джо Байден летит за советским вооружением для Украины в Саудовскую Аравию, которую во время своей президентской гонки обещал сделать страной-изгоем. Кроме этого, американский президент не оставляет попыток убедить Бразилию, Китай и Индию присоединиться к кампании по изоляции России.

– Основная цель визита Байдена в Саудовскую Аравию – это не старое советское оружие – это не столь актуально при поставках современного западного оружия, – объясняет политолог Андрей Пионтковский. – Президент США попытается убедить саудитов повторить тот трюк, который они сделали с Советским Союзом в 1980-х годах: увеличить производство нефти и тем самым обрушить цены.

Потому что сейчас возникла очень серьезная энергетическая ситуация в странах Запада. И мне трудно предсказать, удастся у него или нет. Тем не менее надо оценить преданность Байдена идее защиты Украины.

Напомню, что он едет встречаться с человеком, которого он называл преступником. Это наследный принц Мухаммед бен Салман. Во время своей избирательной кампании Байден очень резко высказывался об этом деятеле. Все мы помним историю с исчезновением оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги в посольстве Саудовской Аравии в Турции и реакцию американского правительства на это, – говорит Пионтковский.

Политолог также отмечает позицию Китая по отношению к желанию Джо Байдена убедить азиатского гиганта, а также Бразилию и Индию присоединиться к кампании по изоляции России:

– Если взять тех же китайцев, то они же не пошли навстречу России, – напоминает Пионтковский. – Они в значительной степени участвуют в санкциях и не оказывают, пока что, никакой военной помощи.

Их поддержка граничит с областью риторики, но риторика у них антиамериканская не для того, чтобы поддержать русских, а по собственным мотивам. У них конфликт с Америкой, и они упражняются в антиамериканских выступлениях.

Но взаимозависимость американской и китайской экономик – это громадный фактор, и китайцы им никогда не пожертвуют.

Андрей Пионтковский уверен, что прямого осуждения России или отказа покупать нефть вряд ли получится добиться от Китая, но такое достаточно болезненное для России участие Китая в кампании санкций, которое осуществлялось и все прошедшие восемь лет и происходит сейчас, – это очень неприятно для России.

– Добиться от Китая чего-то США просто не смогут, – уверен политолог. – Только в порядке сложных переговоров, возможно, найдутся какие-то компромиссы. Это два взаимодополняющих друг друга экономических гиганта.

Политолог согласен, что санкции, конечно, инструмент очень серьезный, но они начнут действовать через 5-6 месяцев, а исход войны будет решаться в ближайшие 2-3 месяца.

Поэтому гораздо важнее Западу сейчас сосредоточиться не столько на санкциях, сколько на массированных поставках современного западного оружия в Украину, и это решит исход борьбы.

— А, если некоторые страны, как Германия, боятся остаться без оружия и опасаются за свою безопасность, я хочу сказать, что безопасность Германии сейчас решается на полях Украины, – отмечает Пионтковский. – Если, не получив достаточно оружия, Украина проиграет, то орда двинется дальше и ничто уже не спасет от этой угрозы. И, если мы говорим о европейской армии, то это сейчас ВСУ. Это единственная эффективная европейская армия, которая защищает Европу.

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