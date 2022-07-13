Силы терробороны Украины бьют врага на Слобожанщине

Силы терробороны Украины бьют врага на Слобожанщине1
- 13.07.2022, 16:27
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ВСУ уничтожили вражеский склад с боеприпасами, технику и российских оккупантов.
Бойцы 112 бригады Сил территориальной обороны ВСУ вместе с артиллеристами из другого подразделения Вооруженных Сил Украины уничтожили вражеский склад с боеприпасами, технику и российских оккупантов.
На Слобожанщине бойцы терробороны уничтожили вражеский склад с боеприпасами, технику и живую силу врага. Видео было опубликовано Силами территориальной обороны ВСУ.
"На Слобожанщине было жарко! Бойцы 112 бригады Сил территориальной обороны ВСУ вместе с артиллеристами из другого подразделения Вооруженных Сил Украины уничтожили вражеский склад с боеприпасами, технику и российских оккупантов. Каждый день мы приближаемся к победе!" - говорится в сообщении.