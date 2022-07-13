закрыть
13 июля 2022, среда, 17:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Силы терробороны Украины бьют врага на Слобожанщине

1
  • 13.07.2022, 16:27
  • 2,008
Силы терробороны Украины бьют врага на Слобожанщине

ВСУ уничтожили вражеский склад с боеприпасами, технику и российских оккупантов.

Бойцы 112 бригады Сил территориальной обороны ВСУ вместе с артиллеристами из другого подразделения Вооруженных Сил Украины уничтожили вражеский склад с боеприпасами, технику и российских оккупантов.

На Слобожанщине бойцы терробороны уничтожили вражеский склад с боеприпасами, технику и живую силу врага. Видео было опубликовано Силами территориальной обороны ВСУ.

"На Слобожанщине было жарко! Бойцы 112 бригады Сил территориальной обороны ВСУ вместе с артиллеристами из другого подразделения Вооруженных Сил Украины уничтожили вражеский склад с боеприпасами, технику и российских оккупантов. Каждый день мы приближаемся к победе!" - говорится в сообщении. 

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин
Крах выдуманного мира Путина
Крах выдуманного мира Путина Иван Яковина
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек Артем Черников
Предзакатное над болотом
Предзакатное над болотом Ирина Халип