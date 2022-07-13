В рядах российских оккупантов царят панические настроения 1 13.07.2022, 16:41

2,652

Желающих идти в наступление нет.

Украинские военные эффективно срывают наступление оккупационных войск в Харьковской области и наносят врагу потери в живой силе и технике, говорится в новом перехвате Службы безопасности Украины.

Украинские защитники так зажали оккупантов, что те уже месяц не могут выполнить приказ руководства идти в наступление. В разговоре друг с другом захватчики жалуются на панику и отсутствие техники.

«Да уже месяц в этой деревне сидим! В наступление не можем двинуть нормально. (Украинские военные – ред.) обстреливают и обстреливают наше подразделение, не дают двинуться», - жалуется оккупант другу, воюющему на другом направлении.

Враг признает высокий уровень подготовки и эффективность работы украинских защитников, поэтому желающих идти в наступление нет.

«Наши все в панике… Никто не хочет идти в наступление. Технику уничтожили, минометы уничтожили – все, без ничего остались. Вот наступление. И так неделя…», - жалуется вояка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».