Глава Ивано-Франковской ОВА: Белорусские войска хотят оцепить позиции ВСУ на пограничье 6 13.07.2022, 17:13

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Со стороны Беларуси ведутся активные разведывательные действия.

В Ивано-Франковской областной военной администрации обратились к жителям по поводу вероятного вторжения армии Беларуси.

Там отметили, что белорусская армия хочет оцепить позиции украинских защитников в приграничных районах, однако наступательных формирований на территории республики не обнаружено.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

"На сегодняшний день, по данным Генштаба и Главного управления разведки Министерства обороны Украины, со стороны Беларуси ведется разведка с целью окружения позиций и характера деятельности наших войск в приграничных районах. Однако пока наступательных формирований на территории Беларуси не зафиксировано ", — рассказала Онищук.

Руководитель ОГА подчеркнула, что угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси сохраняется.

Кроме этого, чиновник призвала жителей области доверять информации только из проверенных источников, не распространять российские фейки или чьи-то домыслы. Также глава ОГА просит быть бдительными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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