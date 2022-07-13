Украина усилила у границы с Беларусью борьбу с диверсантами 13.07.2022, 23:44

В граничащих с Беларусью районах усилена работа Нацполиции, ВСУ, СБУ и других органов.

Правоохранительные органы Украины усилили меры по предотвращению деятельности диверсионно-разведывательных групп вблизи границ с Беларусью. Об этом сообщил в эфире телемарафона «Единые новости» министр внутренних дел Денис Монастырский.

«Сегодня мы, конечно, усиливаем работу в приграничных областях с республикой Беларусь. Мы слышим сигналы о возможности захода диверсионно-разведывательных групп именно с этой территории», — рассказал Монастырский.

По словам главы МВД, в граничащих с Беларусью районах усилена работа Нацполиции, ВСУ, СБУ и других органов, отвечающих сегодня за безопасность.

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